«Cimetière de Porokhovskoïé»

Soupçons de l’Ukraine et des Occidentaux

Evguéni Prigojine, qui après des années passées dans l’ombre, était devenu avec l’offensive en Ukraine l’une des figures les plus vocales de la vie politique et militaire russe, est mort mercredi dans le crash de son avion qui le transportait au nord-ouest de Moscou. La catastrophe, qui a aussi tué son bras droit Dmitri Outkine et huit autres personnes, a suscité des soupçons, les Occidentaux et l’Ukraine sous-entendant que le Kremlin pouvait être impliqué. Dmitri Peskov avait nié vendredi toute vengeance, dénonçant «un mensonge absolu» et des «spéculations».