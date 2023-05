France: Mort de Samuel Paty: quatorze personnes renvoyées en procès

Immense émoi

Pour cet acte qui avait provoqué un immense émoi en France et à l’étranger, les magistrats instructeurs demandent que l’infraction la plus grave, complicité d’assassinat terroriste, soit retenue pour deux amis de l’assaillant Abdoullakh A.. Ces deux hommes, Azim E. et Naïm B., l’avaient accompagné pour acheter un couteau. Le second était allé avec lui jusqu’au collège de Conflans-Sainte-Honorine.