Grande-Bretagne : Mort de Sarah: le suspect reconnaît les faits

Mardi, l’agent de police suspecté du meurtre d’une jeune femme en mars, a reconnu sa responsabilité dans ce décès. Cette mort avait suscité beaucoup d’émoi en Grande-Bretagne.

Wayne C., 48 ans, a comparu par vidéoconférence depuis la prison londonienne de haute sécurité de Belmarsh où il est détenu, lors d’une audience à la cour de l’Old Bailey, à Londres. Cet agent de l’unité de la police de Londres chargée de la protection des représentations diplomatiques a plaidé coupable d’enlèvement et de viol et admis sa responsabilité dans la mort de Sarah E..