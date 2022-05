«Devoir de mémoire» : Mort d’Elie Buzyn, survivant d’Auschwitz et père d’Agnès Buzyn

Il est l’un des derniers témoins de la Shoah. Dimanche, il a témoigné une dernière fois devant des jeunes avant de décéder à l’âge de 93 ans lundi matin.

Ce natif de Pologne, rescapé du camp d’Auschwitz, s’était installé en France en 1956. Après la guerre, il s’était longtemps tu, comme de nombreux autres survivants. Mais plus tard, il n’a eu de cesse de s’employer à transmettre la mémoire de la Shoah; en racontant son terrible récit lors de conférences ou en accompagnant plusieurs de ses petits-enfants ainsi que des groupes scolaires au camp d’Auschwitz-Birkenau. «Puisque nous allons disparaître sous peu, je vous charge de devenir les «témoins des témoins» que nous sommes», avait-il dit en 2018, devant les jeunes générations qu’il accompagnait lors d’un voyage organisé par le grand rabbin de France Haïm Korsia.

«Il a transmis le relais avec une constance et une détermination incroyable jusqu’au bout», a déclaré à l’AFP le grand rabbin Haïm Korsia, saluant «un homme qui a toujours été dans le combat, dans la capacité à regarder devant lui» et dont on «doit garder cette force de vie». «Un militant du devoir de mémoire que j’aimais tendrement comme un père», a-t-il déclaré.