Littérature jeunesse : Mort d’Eric Carle, père de «La chenille qui fait des trous»

Auteur d’un ouvrage culte aux pages trouées, l’Américain Eric Carle est décédé à l’âge de 91 ans.

Ouvrage cultissime aux pages trouées, «La chenille qui fait des trous» conte les aventures de ce petit insecte dont l’appétit ne cesse de croître. En l’espace d’une semaine, la chenille croque une pomme, deux poires, trois prunes, quatre fraises, cinq oranges, un gâteau au chocolat, du fromage… jusqu’à devenir un magnifique papillon multicolore. Le livre, publié en 1969, a été traduit en 66 langues, et vendu à plus de 50 millions d’exemplaires.

«C’est le cœur très lourd que nous vous annonçons qu’Eric Carle, auteur et dessinateur de +La chenille qui fait des trous+ et de nombreux autres grands classiques, est décédé dimanche 23 mai, à l’âge de 91 ans», a annoncé son équipe sur les réseaux sociaux.

Né dans l’État de New York, en 1929 de parents allemands, Eric Carle a grandi en Allemagne nazie, un monde qu’il qualifiait de «sans couleur», à la radio américaine NPR. Il retraverse l’Atlantique au début des années 50 et se lance dans le monde de la publicité. Il écrit ses premiers livres pour enfants au milieu des années 60, dont le très célèbre «Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?».