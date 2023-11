Mort d’oiseaux contre des vitres: Berne cherchera une solution

«Pour les nouvelles constructions et les rénovations, les bâtiments et les installations ainsi que leurs façades doivent être conçus de telle manière qu’ils puissent être perçus comme des obstacles par les oiseaux», disent les deux élues, Judith Schenk et Gabriella Blatter. Les autorités de la Ville ont répondu que l’idée méritait d’être analysée. Formellement, la motion, qui est une forme contraignante, devrait être refusée mais le Conseil de ville est invité à accepter un postulat, qui enjoindra aux autorités d’établir un rapport sur la problématique, en prenant notamment en compte l’expertise de la Station ornithologique de Sempach.