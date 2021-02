Italie : Mort du boss sanguinaire de la mafia napolitaine Raffaele Cutolo

Responsable de vagues de meurtres dans les années 1970 et 1980, le chef de la Nuova Camorra Organizzata est mort mercredi après avoir passé une vie entière en prison.

leemage via AFP

Le pouvoir de Raffaele Cutolo était tel qu’il avait des rapports avec les services secrets et le monde politique.

Le boss mafieux Raffaele Cutolo, surnommé «le professeur» et protagoniste de l’une des périodes les plus sanguinaires de la mafia napolitaine dans les années 70 et 80, est mort mercredi à 79 ans d’une septicémie, a rapporté jeudi la presse italienne.