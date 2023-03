Gary Rossington : Mort du dernier membre fondateur de Lynyrd Skynyrd

«Gary est maintenant avec ses frères et sa famille Skynyrd au paradis et il joue bien, comme il le fait toujours», a écrit le groupe sur Facebook. Lynyrd Skynyrd n’a pas précisé la cause du décès. Rossington souffrait de problèmes cardiaques et avait subi en urgence une opération du cœur en 2021, selon un post du groupe à l’époque.