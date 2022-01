Disparation : Mort du doyen de l’humanité, trois semaines avant ses 113 ans

Saturnino de la Fuente Garcia était devenu en 2021 l’être humain le plus âgé sur terre. Il était né en 1909.

Le doyen de l’humanité, l’Espagnol Saturnino de la Fuente Garcia, est décédé à l’âge de 112 ans et 341 jours, a annoncé mercredi le Guinness World Records.

Il avait été déclaré l’homme vivant le plus âgé du monde à l’âge de 112 ans et 211 jours, selon l’organisation basée à Londres, et devait fêter son 113e anniversaire le mois prochain.