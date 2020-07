Moscou

Mort du PDG de Total: prison pour trois accusés

Christophe de Margerie était mort en 2014 dans le crash de son Falcon qui a heurté un chasse-neige au décollage. Trois employés de l’aéroport sont reconnus coupables d’avoir violé les normes de sécurité.

Nadejda Arkhipova, Alexandre Krouglov et Roman Dounaïev, qui était leur supérieur, ont été condamnés à respectivement cinq, cinq ans et demi et six ans de détention en prison ouverte, a annoncé le tribunal moscovite de Solntsveski.