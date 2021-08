Carnet noir : Mort du peintre américain Chuck Close, figure de l’hyperréalisme

Chuck Close, connu pour ses portraits ou autoportraits gigantesques qui ressemblaient parfois à des photographies, est décédé à l’âge de 81 ans.

Getty Images via AFP

Le peintre et photographe américain, Chuck Close, figure de l’hyperréalisme connu pour ses portraits géants, est mort jeudi à l’âge de 81 ans, ont annoncé les médias américains. Son avocat John Silberman, qui n’a pu être joint dans l’immédiat, a confirmé son décès au «New York Times».

Paralysé par une attaque en 1988, il ne se déplaçait plus qu’en fauteuil roulant mais continuait à peindre. Exposé dans les plus grands musées, comme le MoMA ou le Guggenheim à New-York, ses oeuvres ont aussi orné le métro new yorkais.