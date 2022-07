Carnet noir : Mort du père de «L’île aux enfants», Christophe Izard

Christophe Izard et Casimir dans l’émission «L'ile aux enfants». (Archives)

Presque 1000 épisodes

Après des études de droit, Christophe Izard, fils d’un avocat renommé, avait entamé une carrière journalistique en chroniquant la vie musicale du tout-Paris. En 1968, il avait rejoint l’ORTF, la première chaîne de télévision publique, avant de créer, développer et produire «L’île aux enfants» en 1974. Il en écrira non seulement les premiers épisodes, mais signera également les textes des chansons, dont le célèbre «Voici venu le temps, des rires et des chants...». Pendant presque 1000 épisodes, «L’île aux enfants» a enchanté l’ORTF, France 3, puis TF1, avant de s’arrêter en 1982.