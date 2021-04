Royaume-Uni : Mort du prince Philip: la BBC reçoit un nombre record de plaintes

Le groupe TV britannique a suscité l’agacement de dizaines de milliers de spectateurs en raison de sa couverture, jugée disproportionnée, du décès du duc d’Edimbourg.

Sous le feu des critiques

Le groupe a interrompu tous ses programmes vendredi pour annoncer le décès à 99 ans de l’époux de la reine Elizabeth II. Ses chaînes de télévision et de radio, à l’exception de certaines antennes musicales, ont pour le reste de la journée et en partie le lendemain diffusé une édition spéciale alternant émissions d’information et documents commémoratifs rendant hommage au duc d’Edimbourg.