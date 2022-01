Cambodge : Mort du rat détecteur de mines, un héros national

Magawa, un rat détecteur de mines qui avait été décoré pour sa bravoure au Cambodge, avant de prendre sa retraite, est mort, a annoncé, mardi, l’ONG belge qui l’a formé.

L’as du déminage Magawa, un rat africain géant originaire de Tanzanie, a aidé au nettoyage de 225’000 m ² de terres, l’équivalent de 42 terrains de football, pendant ses cinq ans de carrière. Après avoir détecté plus d’une centaine de mines et d’autres explosifs, le gros rongeur avait pris sa retraite en juin dernier.

L’ONG a indiqué que Magawa était en bonne santé et a passé la plupart du temps, samedi et dimanche, à jouer avec son enthousiasme habituel, mais qu’il avait commencé à donner des signes de fatigue vers la fin du week-end, «faisant plus de siestes et ayant moins d’appétit».