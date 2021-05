États-Unis : Mort d’un Afro-Américain: la version de la police contredite

Des images issues des caméras des policiers américains présents lors d’une intervention en 2019, qui avait débouché sur la mort d’un homme noir, contredisent la version des agents.

D’après sa famille, la police avait assuré qu’il était mort sur le coup, en heurtant un arbre avec sa voiture alors qu’il tentait de s’échapper. Plus tard, les forces de l’ordre avaient reconnu que l’Afro-Américain n’était pas décédé immédiatement et que ses agents avaient fait usage de la force, d’une façon qu’elles qualifiaient alors de justifiée.

Il est «désolé»

Les extraits des médias montrent des agents ouvrant la porte de la voiture de Ronald Greene, utilisant un pistolet à impulsion électrique Taser alors qu’il crie qu’il est «désolé» et qu’il a «peur». Un policier le met ensuite à terre, lui inflige une prise d’étranglement et le frappe au visage. Il est à nouveau tasé, et laissé visage au sol et menotté pendant plusieurs minutes.

Des poursuites à l’encontre de la police

Sur les vidéos publiées par la police, filmées sous d’autres angles, Ronald Greene gémit de douleur, à terre, et ne semble pas opposer de résistance. On y entend un agent dire l’avoir «cravaté et tout, en essayant de le maîtriser (…). On essayait de le forcer à rester au sol, parce qu’il crachait du sang partout et puis, tout d’un coup, son corps s’est ramolli».