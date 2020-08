Appenzell Rhodes-Intérieures

Mort d’un apprenti: l‘ancien procureur appenzellois acquitté

Accusé d'entrave à l'action pénale dans l’affaire concernant la mort d’un apprenti de 17 ans sur son lieu de travail, Herbert Brogli a été innocenté par la justice mardi.

Le gouvernement appenzellois avait alors mandaté une enquête administrative confiée au juriste et ancien conseiller d'Etat zougois Hanspeter Uster. La principale conclusion était que «le procureur général n'a pas conduit l'enquête avec la détermination, la planification et la circonspection nécessaires».

Suspension et démission

Le jour de l'accident, Herbert Brogli a ouvert une enquête pénale. Il a finalement fallu plus de six ans et demi pour qu'une accusation d'homicide par négligence soit portée contre le chef de l'entreprise dans laquelle l'apprenti travaillait, contre son maître d'apprentissage et contre le fabricant du monte-charge.