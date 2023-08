Lisieux (F): Mort d’un principal dans son collège: le mystère reste entier

Intervention d’un tiers ou cause naturelle: l’autopsie du principal d’un collège de Lisieux (Calvados), retrouvé mort dans son établissement vendredi, n’a pas permis de trancher et des analyses complémentaires seront nécessaires, a annoncé lundi le parquet. L’autopsie, menée lundi à Caen, «n’a pu ni exclure l’intervention d’un tiers ni établir avec certitude une cause naturelle du décès», a indiqué le parquet de Lisieux dans un communiqué laconique.