Agent double : Mort d’une «taupe» qui espionnait pour les Soviétiques

George Blake, un ex-agent double britannique qui espionnait pour le compte du KGB soviétique dans les années 1950, est décédé à l’âge de 98 ans.

Condamné à 42 ans de réclusion

Dénoncé par un agent double polonais, il est condamné en 1961 à 42 ans de réclusion en Grande-Bretagne. Il parvient à s’échapper de prison cinq ans plus tard à l’aide d’une échelle en corde et de ses camarades de cellule. En fuite, George Blake réussit à traverser le Rideau de fer via la République démocratique allemande (RDA) et passe pour toujours à l’Est.