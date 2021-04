Zurich : Mort inattendue d’une femelle gorille du zoo

Mawimbi, une femelle gorille âgée de 8 ans a dû être euthanasiée car elle allait de plus en plus mal et avait agressé ses soigneurs.

La santé de la femelle singe s’est inexorablement dégradée. Elle a dû être euthanasiée. Zoo Zurich, Enzo Franchini

Consternation au zoo de Zurich a dû. Il a été obligé de dire au revoir à l’un de ses gorilles. La femelle Mawimbi, âgée de huit ans, avait frappé les gardiens du zoo au cours du week-end en se montrant inhabituellement apathique et sans appétit. Lundi et mardi, son état de santé s’est considérablement détérioré. Les vétérinaires ont alors décidé de procéder à un examen détaillé. Cependant, des analyses de sang et une échographie n’ont révélé aucune anomalie. Son état a continué à se détériorer. Elle ne réagissait presque plus à son environnement. Un nouvel examen avec l’aide d’un spécialiste a montré que Mawimbi avait peu de chances de se rétablir. En consultation avec les vétérinaires et les spécialistes, le zoo de Zurich a décidé de l’euthanasier.