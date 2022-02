France voisine : Mort mystérieuse requalifiée en meurtre

Plus de six mois après la découverte d’un corps toujours pas identifié, le procureur a ouvert une enquête pour homicide volontaire.

Le 12 juin, des promeneurs découvraient le corps d’une jeune femme au bas des carrières de Crozet, non loin de la frontière suisse, dans le pays de Gex (F). Sept mois après, le mystère entourant la présence du cadavre en ces lieux difficiles d’accès demeure. Malgré les recherches portant notamment sur des empreintes digitales ou la dentition, l’identité de la victime n’est toujours pas connue. Il en va de même pour les causes de la mort. Aucune trace de violences n’était visible sur le corps de la jeune femme. Les analyses n’ont pas permis de conclure à une mort par asphyxie ou overdose.

Le 20 janvier, le Parquet de Bourg-en-Bresse a ouvert une information judiciaire pour homicide volontaire et recel de cadavre, révèle «Le Dauphiné libéré». Cette requalification devrait donner aux enquêteurs une plus grande marge de manœuvre et des moyens d’investigation plus poussés.