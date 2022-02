Sur le Nil, tout le monde est suspect

Triangle amoureux entre Gal Gadot, Emma Mackey et Armie Hammer.

À savoir Du temple d’Abou Simbel au bateau de croisière (il a fallu 30 semaines pour bâtir ce navire de 72 mètres de long d’un poids de 225 tonnes) en passant par le luxueux hôtel du mariage: tous les décors ont été créés pour le film, qui a été tourné uniquement au Royaume-Uni. «Mort sur le Nil» a été interdit de sortie au Koweït: une décision qui fait probablement suite aux appels au boycott lancés sur les réseaux sociaux à cause de la présence au casting de Gal Gadot, qui avait affiché son soutien à l’armée israélienne en 2014.

Notre avis «Mort sur le Nil» a beau se révéler trop classique et manquer de finesse, cette enquête policière en huis clos se déroulant dans un décor léché exotique et somptueux captive pleinement. Dans ce casting farci de stars, nul n’a l’air innocent! Du coup, on se surprend à jouer au détective avec Poirot en tentant de trouver le coupable avant lui.