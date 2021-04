Pondération du calcul

Mais la conclusion est imprécise, selon le Centre universitaire de médecine générale Unisanté, basé à Lausanne. «Notre étude arrive à des conclusions différentes», dit-il dans un communiqué. Dans l’absolu, le constat n’est pas remis en question: le nombre total de morts en Suisse n’avait plus été aussi élevé depuis 1918. Or, d’autres éléments sont à mettre dans la balance avant de conclure que la surmortalité a été inédite.

Comme le rappelle cette nouvelle étude, en cent ans, la démographie a changé. D’une part, la population a augmenté, ce qui de facto implique que l’on s’attend à un nombre de morts plus élevé également. De plus, la population a vieilli, ce qui renforce aussi la même tendance. «Si l’on tient compte de l’augmentation continue de la population suisse et de son vieillissement, la mortalité en 2020 fut 8,8% plus élevée qu’en 2019», indique Unisanté après des calculs. Le chiffre, qui reste élevé, est néanmoins plus faible que les +11% de morts, dans l’absolu, dénombrés en 2020 par rapport à 2019.