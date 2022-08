Suisse : Mortalité piscicole d’ampleur pour cette année 2022

«C’est une véritable catastrophe, on ne peut malheureusement pas en dire autrement», constate Roberto Zanetti, président central de la Fédération Suisse de Pêche (FSP). David Bittner, administrateur de la FSP, ajoute: «Cela nous déchire le cœur de voir les poissons à la recherche d’oxygène ou gisant sans vie dans de rares flaques d’eau qui s’assèchent.» Sur tout le Plateau et au pied sud du Jura, les pêcheurs et les cantons annoncent à une cadence élevée des cours d’eau asséchés et des poissons morts.