AUTOMOBILISME - Mortara jouera le titre mondial dimanche

C’est un terrain historique, celui de l’ancien aéroport de Berlin-Templehof. C’est un tracé particulier, dessiné sur de grandes dalles de béton. C’est un site digne de la finale du championnat du monde de Formule E 2021, avec une originalité: dimanche, pour la dernière course de la saison, les concurrents de la formule électrique se battront sur le même circuit, mais dans le sens contraire à celui de la première course de ce samedi.

«L’objectif était de me replacer dans la course au titre, c’est fait. Nous avons eu un excellent rythme toute la saison (une victoire pour Mortara, au Mexique) et j’ai hâte d’être à demain, pour cette finale. Ce soir, il n’y aura pas de célébration, car nous avons encore du travail devant nous», sourit Mortara. Et quel travail: à 34 ans, le Genevois a peut-être rendez-vous avec l’histoire, ce dimanche!