Formule E: Mortara ne sera pas champion, gros crash à Séoul

L’accident du Vaudois DR

Ses chances étaient encore mathématiques, elles ne sont plus: vainqueur de trois E-Prix cette saison, le Genevois Edoardo Mortara (Venturi) a perdu ses derniers espoirs de revenir sur le Belge Stoffel Vandoorne (Mercedes) lors de la première des deux courses disputées autour et dans le stade olympique de Séoul, en Corée du Sud.

Sixième sur la grille d’un départ donné sous la pluie, Mortara a évité le grand entassement du premier tour, la course devant être arrêtée au drapeau rouge après les sorties de route du Français Norman Nato, de l’Aiglon Sébastien Buemi (Nissan) et du Néerlandais Nyck De Vries, qui s’est encastré sous la voiture de Buemi et qui est resté bloqué de longues minutes dans son cockpit avant d’en être dégagé sans la moindre blessure.

Sept voitures éliminées d’entrée, un second départ allait être donné sur une piste encore humide, la course étant dominée par le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar). Mortara, d’abord pénalisé de 5 secondes pour avoir changé trop souvent de trajectoire en tentant de résister aux attaques du Français Jean-Eric Vergne, a finalement été contraint à l’abandon après une crevaison à l’avant droit; le Genevois conserve son troisième rang mondial avant la finale – la 100e course de l’histoire de la Formule E – de dimanche matin.