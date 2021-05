Coronavirus en Inde : «Morte» du Covid, elle se réveille juste avant sa crémation

Persuadés qu’elle était décédée, les proches d’une septuagénaire atteinte du virus s’apprêtaient à brûler son corps quand la femme a ouvert les yeux.

Le cœur brisé, ses proches l’ont ramenée à la maison et ont commencé les préparatifs pour procéder à la crémation de la défunte. Mais juste avant que le cercueil ne prenne feu, l’Indienne a ouvert les yeux et s’est mise à pleurer, raconte India Today. Santosh Gaikwad, un policier qui se trouvait sur place, confirme les faits. Dans la stupeur générale, la septuagénaire a été conduite en catastrophe aux urgences, explique le Dr. Sadanand Kale, fondateur de l’hôpital Silver Jubilee. On ignore quel est l’état de santé actuel de la patiente.