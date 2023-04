Soleure: Mortellement blessée après un choc avec une auto

Samedi, vers 1h15, la police cantonale de Soleure a été informée qu’une voiture avait quitté la route à Bellach et s’était encastrée dans la prairie à cet endroit. A l’arrivée de la police, la voiture a été retrouvée dans le champ et le conducteur présumé était également sur place. Une femme se trouvait sous la voiture et son décès n’a pu être que constaté. La police et le ministère public de Soleure ont immédiatement ouvert une enquête sur le déroulement et les circonstances de l’accident. Outre plusieurs patrouilles et services spéciaux de la police cantonale de Soleure, le ministère public du canton de Soleure, le service de secours, des membres des pompiers de Bellach, des membres de la police cantonale bernoise, un institut de médecine légale, une équipe de soins et une entreprise de remorquage sont intervenus ce matin.