Argovie : Morts à Frick: enquête pour homicide volontaire ouverte

Mardi, un frère et une sœur ont été retrouvés sans vie dans un appartement argovien. Le Parquet suppose qu’il s’agit d’un homicide.

Les raisons qui ont conduit au décès de deux personnes tôt mardi matin dans le village de Frick (AG) restent entourées d’ombre. Les victimes sont un homme de 25 ans et sa sœur âgée de 26 ans. Les deux corps sont encore en train d’être autopsiés. Cependant, le bureau du procureur en charge de l’affaire penche pour un homicide volontaire, rapporte «Blick». L’enquête de police se poursuit. Les résultats de l’autopsie ne seront connus que jeudi après-midi au plus tôt.

Selon la police cantonale argovienne, le centre d’alarmes a reçu mardi peu avant cinq heures un appel indiquant qu’une personne ne répondait plus. Sur place, la police a constaté que deux adultes étaient décédés dans un appartement. «Les deux personnes sont des frère et sœur pour lesquels toute aide est arrivée trop tard», a indiqué la police cantonale argovienne dans un communiqué.

L’incompréhension

Les frère et sœur vivaient tous deux dans l’appartement de leurs parents à Frick. Les voisins décrivent la famille comme extrêmement serviable. Les parents sont maintenant temporairement hébergés chez des proches après que leur appartement est devenu la scène d’un crime dans lequel ils ont perdu leurs deux enfants. Les voisins sont choqués et expriment leur sympathie en déposant des fleurs et des bougies devant la maison de la famille. Un voisin écrit: «Choqué, abasourdi, sans voix.»