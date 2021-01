Un petit Saint-Gallois de 9 ans, un Vaudois et un Zurichois entre 20 et 29 ans: tous trois, décédés alors qu’ils étaient positifs au coronavirus, figurent depuis la semaine dernière dans les chiffres des décès Covid tenus par l’OFSP. Or, pour deux des cas (l’enfant saint-gallois et le jeune Vaudois), le lien avec le virus n’est pas établi, et pour le cas zurichois, il est même formellement exclu. Pourtant, tous trois continueront de garnir le sombre bilan du virus.