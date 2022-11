Guerre en Ukraine : Moscou a distribué 80’000 passeports russes depuis les «annexions»

Après avoir «annexé» les régions de Kherson, Zaporijjia, Donetsk et Lougansk, le Kremlin a facilité la naturalisation de leurs habitants. Cela lui permet de renforcer ses prétentions.

La Russie a annoncé, jeudi, avoir distribué des passeports russes à des dizaines de milliers d’habitants de quatre zones d’Ukraine qu’elle affirme avoir rattachées à son territoire, des annexions non reconnues par la communauté internationale. «Depuis que les quatre régions ont été ajoutées à la Fédération de Russie, et conformément à la loi, plus de 80’000 personnes ont reçu un passeport en tant que citoyens de la Fédération de Russie», a déclaré le ministère russe de l’Intérieur.