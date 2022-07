Guerre en Ukraine : Moscou accusé d’avoir déplacé de force jusqu’à 1,6 million d’Ukrainiens

Selon les Etats-Unis, la Russie conduit une opération de «filtrage» en relocalisant sur son territoire les Ukrainiens vivant dans l’est et le sud du pays, ce qui constitue un «crime de guerre».

Opération de «filtrage»

A la veille d’une conférence à La Haye sur les allégations de crimes de guerre en Ukraine, le secrétaire d’Etat a affirmé que la Russie conduisait une opération de «filtrage» en relocalisant sur le territoire russe les Ukrainiens vivant dans l’est et le sud du pays, contrôlés par l’armée russe ou les séparatistes prorusses. «Ce transfert et ce déplacement illégal de personnes protégées sont une violation grave de la 4e Convention de Genève sur la protection des civils et c’est un crime de guerre», a-t-il dit dans un communiqué.