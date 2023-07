Guerre en Ukraine: Moscou accusé de masser ses troupes près de Kharkiv

«Dans la direction de Lyman et de Kupiansk, l’ennemi a concentré une force très puissante – plus de 100’000 hommes, plus de 900 chars, plus de 555 systèmes d’artillerie, 370 canons automoteurs», aurait affirmé Serhii Cherevatyi, porte-parole du groupement oriental des forces armées ukrainiennes, dans un bulletin d’info télévisé cité par Ukrinform.