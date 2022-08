Russie : Moscou accuse l’Ukraine d’avoir tué la fille du «cerveau de Poutine»

Journaliste et politologue née en 1992, elle était la fille d’Alexandre Douguine, un idéologue et écrivain ultranationaliste promouvant une doctrine expansionniste et farouche partisan de l’offensive russe en Ukraine. «Le meurtre a été préparé et commis par les services spéciaux ukrainiens», a déclaré le FSB dans un communiqué cité par les agences russes.