Guerre en Ukraine : Moscou admet que la Crimée est vulnérable

Le Kremlin a reconnu jeudi la possibilité d'attaques ukrainiennes contre ses positions dans la péninsule annexée par Moscou en 2014 et ciblée ces dernières semaines par plusieurs frappes de drones.

Ces attaques, associées à une série de retraites russes en Ukraine, semblent témoigner du fait que, neuf mois après le début de l’offensive, la Russie peine à consolider non seulement ses positions mais aussi à protéger ses bases-arrières loin du front.

«Des risques» en Crimée

Et cet automne, le pont reliant la péninsule à la Russie a été partiellement détruit par une énorme explosion que Moscou a attribuée aux forces ukrainiennes.

C’est dans ce contexte que les autorités installées par Moscou en Crimée ont annoncé la construction de fortifications et de tranchées, d’autant que les forces ukrainiennes ont repris en novembre une partie de la région de Kherson, frontalière de la péninsule.

«Espions» arrêtés

Avec des lignes de front qui risquent de se figer avec l’hiver, les Ukrainiens se tournent de plus en plus vers les drones pour frapper les bases russes situées à l’arrière, tandis que les Russes bombardent eux l’infrastructure énergétique ukrainienne, quitte à plonger les civils dans le froid et le noir.