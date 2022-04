Guerre en Ukraine : Moscou affirme avoir détruit une raffinerie près d’Odessa

Une série de frappes a atteint, dimanche matin, Odessa, principal port de l’Ukraine sur la mer Noire. La Russie dit avoir visé et détruit une raffinerie, afin de priver de carburants les forces ukrainiennes qui se battent dans la région.

La ville ukrainienne d’Odessa a été visée par une attaque menée à distance par les forces russes ce dimanche matin. «Ce matin, des missiles maritimes et terrestres de haute précision ont détruit une raffinerie et trois sites de stockage de carburants et de lubrifiants près de la ville d’Odessa», a indiqué, à Moscou, le ministère russe de la Défense. Ces sites fournissaient du carburant aux forces ukrainiennes dans la direction de la ville de Mykolaïv, plus à l’est, a-t-il précisé.