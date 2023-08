Moscou affirme avoir frappé une cible militaire à Pokrovsk

Lundi soir, à quelques dizaines de minutes d’intervalle, deux missiles russes sont tombés sur un pâté d’immeubles dans le centre de Pokrovsk, faisant sept morts et 81 blessés, selon le chef ukrainien de l’administration militaire de Donetsk.

Une douzaine de bâtiments, qui abritaient un hôtel, des cafés, d’autres commerces, des appartements et des bureaux, ont été touchés, a ajouté la même source. Mais c’est un immeuble d’habitation de cinq étages qui a été le plus affecté par la première frappe et l’hôtel voisin Droujba dans la seconde.