Guerre en Ukraine : Moscou annonce des «cessez-le-feu locaux» pour mardi matin

La situation humanitaire s’aggrave aussi de jour en jour en Ukraine, avec plusieurs villes assiégées où les vivres commencent à manquer.

Appel de l’ONU

«Cynisme moral et politique»

Moscou avait annoncé lundi matin l’instauration de cessez-le-feu locaux et l’ouverture de couloirs pour permettre le départ de civils de plusieurs villes d’Ukraine – dont Kiev et Kharkiv, la deuxième ville la plus importante, dans le nord-est – sous un feu nourri depuis plusieurs jours. Mais l’Ukraine a refusé d’évacuer les civils vers la Russie -quatre des six couloirs proposés par les Russes allaient vers ce pays ou son voisin et allié bélarusse.