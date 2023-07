Guerre en Ukraine: Moscou annonce la fin «de facto» de l’accord céréalier

«Aucun lien» avec l’attaque d’un pont

Signé en juillet 2022 sur les rives du Bosphore et déjà reconduit à deux reprises, l’accord laissant l’Ukraine exporter ses céréales par la mer Noire a permis, sur l’année écoulée, de sortir près de 33 millions de tonnes de céréales des ports ukrainiens, en dépit du conflit. Malgré cette annonce, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s’est dit convaincu que son «ami Poutine veut poursuivre l’accord». Berlin, de son côté, a appelé «la Russie à rendre possible la prolongation de l’accord» et «ne pas faire supporter les conséquences de ce conflit (ukrainien) aux plus pauvres de la planète».