Guerre en Ukraine : Moscou annonce un «rapprochement» des positions dans les pourparlers

La délégation russe estime qu’il y a des avancées concernant un statut neutre de l’Ukraine. Son homologue ukrainienne, elle, déclare que sa position n’a pas «changé».

Le chef de la délégation russe aux pourparlers avec Kiev a annoncé, vendredi, avoir constaté un «rapprochement» des positions sur la question d’un statut neutre de l’Ukraine et des progrès sur celle de la démilitarisation du pays.

«Le sujet du statut de neutralité de l’Ukraine et de sa non-adhésion à l’OTAN est l’un des points clés des négociations, c’est le point sur lequel les parties ont rapproché le plus possible leurs positions», a déclaré Vladimir Medinski, cité par les agences russes. Il a toutefois relevé des «nuances» à propos des «garanties de sécurité» réclamées par l’Ukraine.