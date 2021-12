Afghanistan : Moscou appelle à la fin du gel des avoirs afghans pour éviter une crise migratoire

«Débloquons l’argent des Afghans. Il faut tout faire pour que des centaines de milliers de familles ne soient pas obligées de quitter le pays» a affirmé l’émissaire de la présidence russe pour l’Afghanistan.

Selon lui, le fait que les banques afghanes soient coupées du réseau international SWIFT empêche «même les structures de l’ONU» d’envoyer de l’aide financière. «L’Occident a peur des flux migratoires. Mais nous lui disons qu’à cause des obstacles qu’il a imaginés (…) il peut se retrouver avec une situation où au moins un dixième des 23 millions d’Afghans (ceux menacés de famine selon l’ONU) va fuir en Europe cet hiver», a affirmé Zamir Kaboulov.

L’Union européenne avait été déstabilisée en 2015 par un afflux migratoire sans précédent, des millions de Syriens, d’Afghans et d’Irakiens notamment fuyant la misère et la guerre dans leurs pays. Cet automne encore, l’Europe a été confrontée à une vague migratoire essayant de rejoindre l’UE via le Bélarus, un allié de la Russie accusé d’avoir orchestré la situation.