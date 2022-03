Guerre en Ukraine : Moscou bloque Facebook et adopte une loi pour mieux museler les médias

L’amendement signé par Vladimir Poutine prévoit jusqu’à 15 ans de prison en cas de propagation d’informations visant à «discréditer» les forces armées. Le réseau social est, lui, inaccessible.

La BBC doit suspendre le travail de ses équipes en Russie

Le régulateur avait auparavant annoncé avoir restreint l’accès à la BBC, à la radio-télévision internationale allemande Deutsche Welle (DW), au site russe indépendant Meduza (basé à Riga), à Radio Svoboda, antenne russe de RFE/RL, à Voice of America et à d’autres sites d’information non nommés. En réponse à ces mesures qui semblent selon elle vouloir «criminaliser le journalisme indépendant», la BBC britannique va suspendre «temporairement» le travail de tous ses journalistes et leurs collaborateurs en Russie.