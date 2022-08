Basketteuse US détenue en Russie : Moscou confirme négocier l’échange du «marchand de mort» Viktor Bout

Un diplomate russe a confirmé samedi que Moscou et Washington discutaient d’un possible échange de prisonniers impliquant notamment un trafiquant d’armes russe détenu aux Etats-Unis et une basketteuse américaine détenue en Russie. Les Etats-Unis ont plusieurs fois déclaré avoir fait une «offre conséquente» pour obtenir la libération de deux Américains détenus en Russie, la basketteuse Brittney Griner et un ancien soldat américain, Paul Whelan.