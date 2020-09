Affaire Navalny : Moscou de marbre face aux menaces occidentales

Le porte-parole de la présidence russe a affirmé ce vendredi que la piste de l’empoisonnement de l’opposant russe Alexeï Navalny «ne s’est pas confirmée», malgré les preuves annoncées par Berlin.

«Dès les premiers jours, des pistes différentes, y compris celle de l’empoisonnement, ont été examinées» par les spécialistes russes, a dit vendredi le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov, et «selon nos médecins, cette piste ne s’est pas confirmée, d’autres pistes médicales sont à l’étude».

Le ministre de l’Intérieur Vladimir Kolokoltsev a jugé qu’il «n’y a aucune raison» de penser qu’un crime a été commis. Les jours précédents, les responsables russes avaient déjà estimé que Moscou n’avait rien à se reprocher, que toute sanction serait inadmissible et mis en garde contre une «politisation» du dossier.

«Preuves sans équivoque»

Alexeï Navalny, connu pour ses enquêtes anti-corruption visant l’élite politique russe, s’est trouvé mal le 20 août et a été hospitalisé en urgence à Omsk en Sibérie, avant d’être évacué vers Berlin à l’issue d’un bras de fer entre son entourage et les médecins russes.

Le Novitchok avait déjà été utilisé contre l’ex-agent double russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia en 2018 en Angleterre. Selon les autorités britanniques, le GRU, le renseignement militaire russe, était le principal suspect.

Appel à coopérer

S’exprimant avant cet appel, Dmitri Peskov avait lui jugé que c’était au contraire à l’Allemagne de se montrer plus disposée à la coopération.

«L’hôpital d’Omsk fournissait des informations plus détaillées et plus souvent que Berlin sur l’état du patient», a-t-il estimé, jugeant les médecins russes «plus transparents» que leurs collègues allemands.