Guerre en Ukraine : Moscou délivre des passeports en terres conquises

«On attendait ça»: lorsque les autorités d’occupation ont commencé à distribuer des passeports russes, à Melitopol, ville du sud-est de l’Ukraine conquise par les forces de Moscou, Olessia Novitskaïa dit ne pas avoir hésité. L’AFP a rencontré cette maquilleuse professionnelle de 31 ans dans le cadre d’un voyage de presse strictement encadré par le ministère russe de la Défense pour montrer l’accueil réservé aux occupants par la population. Les journalistes n’étaient pas autorisés à se déplacer librement dans la ville et à aller à la rencontre des habitants, sans escorte militaire russe.

C’est dans une file d’attente d’une vingtaine de personnes que la maquilleuse, venue demander ses papiers russes en compagnie de ses deux fils, explique sa démarche. «Je pense que nous allons tous vivre en Russie, donc j’ai besoin d’un passeport russe. Pour pouvoir vivre ici de manière officielle et normale», dit-elle, son petit dernier dans les bras.

Cérémonie à venir

Après quelques semaines d’attente, Olessia Novitskaïa devrait recevoir ses nouveaux papiers à l’occasion d’une cérémonie où retentira l’hymne russe et organisée dans une salle où trônera un portrait de Vladimir Poutine. Cette distribution de passeports, qui se déroule également dans d’autres zones ukrainiennes sous occupation, participe de la stratégie de Moscou visant à rendre sa domination irréversible. Parmi les autres mesures servant cet objectif: le paiement des salaires municipaux et des retraites en roubles, l’ouverture de lignes de train et de bus avec la péninsule de Crimée annexée en 2014, ou encore l’école en langue russe.