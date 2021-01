Accord sur le nucléaire iranien : Moscou demande à Joe Biden de faire le premier pas

La Russie a apporté son soutien à l’Iran mardi, appelant l’administration américaine de Joe Biden à réintégrer la première l’accord sur le nucléaire iranien pour le sauver et garantir son respect par Téhéran.

Moscou et Téhéran appellent à «sauver» l’accord sur le nucléaire iranien.

Moscou et Téhéran appellent à «sauver» l’accord sur le nucléaire iranien. Ce dossier est jugé prioritaire par les grandes puissances, du fait du départ de Donald Trump de la Maison Blanche la semaine dernière, lui qui avait retiré son pays de cet accord en 2018.

Washington et Téhéran réclament cependant de l’autre qu’il fasse le premier pas pour sauvegarder ce texte de 2015 qui mettait fin aux sanctions pesant sur l’Iran en échange d’un contrôle de son programme nucléaire controversé.

«Nous espérons (...) que les Etats-Unis reviendront au respect plein et entier de la résolution correspondante du Conseil de sécurité, créant les conditions pour que l’Iran respecte toutes ses obligations dans le cadre de l’accord nucléaire», a déclaré le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.

Cesser toute «provocation»

Mais la France, un autre signataire de l’accord, a pris le contre-pied des Russes, jugeant que si les Iraniens veulent un «réengagement» américain, ils doivent cesser toute «provocation» et revenir à «leurs obligations», selon la présidence française.

En 2015, la République islamique d’Iran et le Groupe des Six (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne) ont conclu à Vienne un Plan d’action global commun censé régler la question nucléaire iranienne après douze années de tensions.