Guerre en Ukraine : Moscou demande un vote, mercredi, de l’ONU sur une résolution «humanitaire»

Le texte russe «exige que les civils, y compris le personnel humanitaire et les personnes en situation de vulnérabilité, soient pleinement protégés». Au Conseil de sécurité de trancher.

Mentions «politiques» exclues

Il a souligné que depuis le lancement, par Emmanuel Macron, d’une résolution sur l’aide humanitaire, Moscou s’était dit prêt à participer à son éventuelle adoption. La Russie a aussi été claire sur le fait qu’il ne fallait pas qu’il y ait dans ce texte de mentions «politiques». Paris et Mexico, poussés par les États-Unis et le Royaume-Uni, selon des diplomates, voulaient réclamer dans leur projet une «cessation des hostilités», une mention jugée «politique» par Moscou.

«Les civils doivent être pleinement protégés»

Le projet russe exprime la «profonde préoccupation» du Conseil de sécurité «face aux informations faisant état de victimes civiles, y compris d’enfants, en Ukraine et dans les environs». Il «exige que les civils, y compris le personnel humanitaire et les personnes en situation de vulnérabilité, y compris les femmes et les enfants, soient pleinement protégés». Le projet reprend plusieurs idées et principes développés par la France et le Mexique dans leur propre résolution.