Manifestations en Géorgie: Moscou dénonce une «tentative» de coup d’Etat

Manifestations en Géorgie : Moscou dénonce une «tentative» de coup d’État

Les manifestants et l’opposition comparaient d’ailleurs le projet de loi abandonné à un texte en vigueur en Russie sur les «agents de l’étranger» et utilisé pour faire taire les opposants du Kremlin. Concrètement, le texte prévoyait de classer comme «agents de l’étranger» les ONG et médias recevant plus de 20% de leur financement de l’étranger, sous peine d’amendes.