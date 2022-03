Guerre en Ukraine : Moscou dit avoir payé 117 millions de dollars d’intérêts

Deux jours avant l’échéance, la Russie a réglé une première tranche d’intérêts, ce qui lui permet de repousser momentanément le spectre du défaut de paiement.

Quelques minutes plus tard, le gouvernement russe a précisé que le versement avait été effectué en dollars, et non en roubles, alors que Moscou a menacé à plusieurs reprises de rembourser ses dettes étrangères en devise russe. «La Russie a tous les moyens nécessaires et le potentiel pour éviter un défaut, et aucun défaut ne peut avoir lieu. Si un défaut se produit, il sera uniquement de nature artificielle», a commenté le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.