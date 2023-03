Russie: Moscou, en manque d’informaticiens, fait la cour aux étrangers

Pays autrefois attractif pour les informaticiens russes et étrangers, avec en tête son fleuron du secteur Yandex, la Russie a connu un exode de ses spécialistes. Environ 100’000 d’entre eux auraient quitté le pays en 2022.

Pays autrefois attractif pour les informaticiens russes et étrangers, avec en tête son fleuron du secteur Yandex, la Russie a connu un exode de ses spécialistes dans les semaines suivant le début de l’intervention militaire en Ukraine. Selon le ministre russe du Développement digital, Maskout Chadaïev, «environ 100’000» d’entre eux ont quitté la Russie l’an passé.

Expatriés en Turquie, en Serbie, en Israël ou aux Etats-Unis

La plupart de ces exilés ont trouvé refuge dans les pays du Caucase, en Turquie, en Serbie, ou encore en Israël et aux Etats-Unis, d’où certains travaillent toujours à distance pour leur employeur russe. Mais d’autres ont déjà rejoint des entreprises de hautes technologies étrangères dans leur pays d’accueil.

Irina Volk a précisé mercredi que «le délai d’examen d’une demande de permis de séjour (était) de trois mois» pour les experts informaticiens désireux de venir travailler en Russie. Pour lancer la procédure, il leur suffit de fournir aux autorités russes un contrat de travail valide et les diplômes obtenus dans le secteur.

Les sanctions occidentales ont obligé l’économie à s’adapter

Confrontée à une pluie de sanctions, l’économie russe a dû s’adapter depuis un an, élaborant des alternatives aux marchés traditionnels – surtout l’Europe – avec les pays dits «amicaux», comme la Chine, l’Inde ou la Turquie. Moscou a ainsi allégé les normes pour la fabrication de véhicules sur son territoire, à cause des pénuries de composants électroniques et pièces détachées.