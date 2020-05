Afrique

Moscou et Ankara redistribuent les cartes en Libye

La Russie et la Turquie sont au coeur de la reconfiguration en cours de la Libye, en proie au chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi.

L'offensive du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est libyen, contre Tripoli paraît de plus en plus compromise après une série de revers et le retrait de centaines de mercenaires russes des lignes de front au sud de la capitale.